Туркменистан принимает участие в региональном семинаре по водным вызовам

В столице Узбекистана открылся региональный семинар «Водные вызовы в Центральной Азии» в рамках инициативы Blue Peace Central Asia (BPCA). Об этом сообщает Региональный экологический центр Центральной Азии.

Мероприятие организовано Международным институтом управления водными ресурсами (IWMI) при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и в партнерстве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

Основная задача семинара – определить ключевые водные вызовы для региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обсудить приоритеты адаптации и возможности финансирования инновационных решений, а также обеспечить координацию между странами Центральной Азии.

В работе форума участвуют представители профильных министерств, научных центров и международных организаций. Делегацию Туркменистана возглавляет Махтумкули Акмурадов, советник по вопросам экологической и водной дипломатии МИД страны. В состав делегации также вошли представители Министерства образования, Госкомитета водного хозяйства, Министерства охраны окружающей среды и РЭЦЦА.

Участники обсудят приоритетные направления сотрудничества на 2025-2026 годы, включая развитие гидродипломатии, совместное управление малыми трансграничными реками и укрепление кадрового потенциала в сфере водных и климатических инициатив.

«Вода объединяет наши страны, и именно в сотрудничестве заключается ключ к устойчивому будущему Центральной Азии», – отметил Мерген Кепбанов, директор проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане.

По итогам семинара планируется определить основные направления совместных действий в области устойчивого водопользования и адаптации к изменениям климата.