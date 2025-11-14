Туркменистан назвал цифровую трансформацию стратегическим приоритетом развития

Туркменистан рассматривает цифровую трансформацию как стратегический приоритет национального развития и реализует масштабные программы по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщил министр связи Туркменистана Хаджымырат Худайгулыев, выступая на Международном форуме стартапов, который проходит в партнёрстве с Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в рамках международной конференции «Туркментел – 2025».

Худайгулыев подчеркнул, что цифровая трансформация является ключевым элементом государственной политики. «Туркменистан рассматривает цифровую трансформацию как стратегический приоритет национального развития. Под руководством Президента страны реализуются масштабные программы, направленные на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, развитие цифровых услуг и повышение технологической независимости государства», – заявил министр.

Он также отметил недавнее участие главы государства Сердара Бердымухамедова в саммите «Центральная Азия + США» в Вашингтоне, где была выражена поддержка технологическому предпринимательству. «Президент Туркменистана высказал чёткую позицию в поддержку стартапов, технологического предпринимательства и инновационных платформ, подтверждая намерение страны активно интегрироваться в глобальные цифровые процессы», – добавил Худайгулыев.

Министр связи обозначил ряд приоритетов, направленных на достижение целей цифровой трансформации:

Инфраструктура: развитие телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры, включая участие в международных проектах по созданию цифровых транзитных коридоров, а также использование национального спутника связи «ТуркменАлем52Е» для расширения доступа к интернету в удалённых районах.

Цифровые сервисы: запуск цифровых платформ в ключевых социальных сферах – образовании, здравоохранении и государственном управлении.

Кадры и инклюзия: подготовка квалифицированных кадров в сфере ИКТ и искусственного интеллекта (ИИ) через образовательные программы и международные стажировки; обеспечение цифровой инклюзии и сокращение цифрового и гендерного разрыва.

Особую роль в процессе цифровизации Худайгулыев отвёл международному сотрудничеству. «В этом контексте особую роль играет партнёрство между Министерством связи Туркменистана и Программой развития ООН (ПРООН), которое стало примером эффективного двустороннего взаимодействия», – сказал он.

Совместно с ПРООН была завершена реализация проекта по внедрению системы межведомственного взаимодействия, которая повышает прозрачность и эффективность обмена информацией между госорганами.