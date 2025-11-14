Туркменистан и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

Министерство связи Туркменистана и Академия электронного управления Эстонской Республики подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области цифрового управления.

Документ был подписан в рамках международной выставки и научной конференции «Туркментел – 2025», которая проходит в Ашхабаде 12-14 ноября.

С туркменской стороны меморандум подписал министр связи Хаджымырат Худайгулыев, с эстонской – председатель Совета Академии электронного управления Ханнес Асток.

На полях конференции также были подписаны еще три соглашения. В частности, Министерство связи Туркменистана подписало меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности с французской компанией THALES DIS France SAS и меморандум о взаимопонимании с американской компанией Palo Alto Networks INC.

Также компания электросвязи «Туркментелеком» и кыргызское открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» заключили меморандум о намерениях по взаимному сотрудничеству о пропуске транзитных потоков связи.