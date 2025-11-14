Представитель Boeing высоко оценил подход Туркменистана к развитию авиации

Туркменистан является одним из пионеров в регионе по внедрению современной авиационной техники и демонстрирует дальновидный подход к развитию гражданской авиации. Об этом заявил директор по продажам Boeing Павел Чичко на международной конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025» (ITTC – 2025).

«Туркменистан всегда задавал тренд, показывал пример серьезного подхода к развитию гражданской авиации, и это касается не только развития современного флота и аэропортовой инфраструктуры, но и амбициозных планов национальной авиакомпании по расширению маршрутной сети», – сказал Чичко.

Он отметил, что Boeing активно сотрудничает с национальным авиаперевозчиком Туркменистана уже не первый десяток лет. «У нас есть твердый заказ на Boeing 737, которые станут достойным дополнением и обновлением существующего флота узкофюзеляжных самолетов», – добавил представитель компании. Он также выразил готовность работать над расширением флота широкофюзеляжных самолетов для развития дальнемагистральных направлений.

В свою очередь, председатель государственной службы «Туркменховаеллары» Довран Сабуров сообщил, что с Boeing подписан меморандум о долгосрочном партнерстве. По его словам, за годы независимости Туркменистан приобрел 35 самолетов Boeing, и в ближайшие один-два года страна получит новые лайнеры американского производителя. Сабуров отметил тесное взаимодействие с компанией в области подготовки кадров.