На Международном форуме стартапов в Ашхабаде представили дорожную карту модернизации IT-парка

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Министерством связи открыли Международный форум стартапов-2025 в рамках выставки и международной конференции «Туркментел-2025».

Форум стал важной вехой в продвижении инновационной и цифровой трансформации Туркменистана. Мероприятие объединило перспективных предпринимателей, представителей органов власти, партнеров по развитию и лидеров частного сектора со всего региона, создав платформу для диалога, сотрудничества и обмена знаниями.

Форум открылся презентацией дорожной карты модернизации IT-парка, которую представил международный консультант ПРООН. Дорожная карта представляет собой комплексную программу по созданию жизнеспособного инновационного хаба, способного развиться в региональный центр технологий и предпринимательства. Документ включает оценку национальной экосистемы стартапов Туркменистана с выявлением ключевых сильных и слабых сторон, а также возможностей для роста, основанного на инновациях.

В дорожной карте определены наиболее перспективные секторы для цифровой трансформации – ИКТ, сельское хозяйство и энергетика, где технологии могут открывать новые возможности для экономического роста и устойчивого развития.

В рамках форума состоялись две панельные дискуссии высокого уровня: «Создание процветающей экосистемы стартапов – финансирование стартапов на развивающихся рынках» и «Развитие предпринимательских компетенций – инкубаторы, акселераторы и образование». В панелях приняли участие эксперты из Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Эстонии, Армении и международных организаций, представляющие государственные органы, банковскую и финансовую сферы, инновационные и технологические парки, стартапы, сферу образования и профессиональные экономические ассоциации.

Участники обсудили правовые и финансовые рамки, необходимые для формирования динамичной экосистемы стартапов, инвестиционные стратегии, роль бизнес-ангелов, венчурного капитала и международных инвесторов. Также были рассмотрены лучшие практики создания и управления стартап-инкубаторами и акселераторами, стратегии молодежного предпринимательства, инициативы с учетом гендерного равенства и укрепления сотрудничества университетов с частным сектором.

«Цифровые инновации больше не являются факультативными — они являются стратегическим драйвером инклюзивного роста, конкурентоспособности и устойчивого развития, – заявила постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян. – ПРООН гордится партнерством с правительством Туркменистана в области модернизации IT-парка, поддержке предпринимательства и создании динамичной экосистемы стартапов, которая открывает возможности для женщин, молодежи и всех граждан участвовать в цифровой экономике».

Она подчеркнула, что совместная работа закладывает основу для того, чтобы Туркменистан стал региональным лидером в области технологий, инноваций и устойчивой цифровой трансформации. Форум продолжится 14 ноября в коворкинг-центре «Ish Nokady» в Ашхабаде. Предприниматели и стартапы из Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана смогут представить свои идеи, получить экспертную обратную связь и обменяться знаниями. Региональные эксперты и международные партнеры обсудят пути укрепления сотрудничества и развития стартап-экосистемы Центральной Азии.