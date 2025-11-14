На выставке в Туркменистане представлен павильон «умного» города Аркадаг

На объединенном форуме — XVIII Международной выставке «Тürkmentel – 2025» и Международной выставке «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025», которые проходят сейчас в Ашхабаде, — особое место занимает павильон города Аркадаг.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дельфуза Шириева рассказала, что в рамках реализации второй очереди застройки города планируется внедрение современных технологий, таких как интеллектуальная транспортная система с умными светофорами, умные дома, умные счётчики и коммунальные системы, а также строительство автовокзала с использованием электроавтобусов и электромобилей и железнодорожного вокзала.

«Все строительные работы осуществляются исключительно отечественными компаниями, а иностранное участие ограничено только поставками оборудования. Например, корейские партнёры будут решать вопросы технологической комплектации возводимых объектов», – подчеркнула Д.Шириева.

Продуманная городская инфраструктура Аркадага, полностью соответствующая международным нормам, в том числе в области экологии, обеспечивает комфортную и благоприятную среду для жизни населения.