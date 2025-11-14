Криштиану Роналду объявил, что ЧМ-2026 станет для него последним

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Об этом 39-летний футболист сообщил во время выступления на форуме в Саудовской Аравии, пишет championat.com.

«Станет ли следующий чемпионат мира последним в моей карьере? Да, это правда, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь моментом», — отметил Роналду.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Для португальского форварда этот мундиаль станет пятым чемпионатом мира в карьере.

Криштиану Роналду является капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы. Ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».​​​​​​​​​​​​​​​​