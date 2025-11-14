В Туркменистане аккредитован посол Республики Нигер

Сегодня председатель Меджлиса Туркменистана Д. Гульманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Нигер в Туркменистане Сейду Зату Али. Об этом сообщается на сайте Меджлиса.

Дипломат был проинформирован об основных направлениях внутренней и миролюбивой внешней политики Туркменистана, а также о деятельности Меджлиса Туркменистана.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили наличие широких возможностей для обмена опытом в сфере совершенствования национального законодательства и парламентской деятельности, ознакомления с потенциалом сотрудничества двух государств, укрепления дружественных отношений между народами.

Нигерийский посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.