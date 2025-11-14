В России предложили запретить продажу табака людям, родившимся после 2017 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продажу табачных изделий гражданам, появившимся на свет после 2017 года. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает необходимым оградить будущие поколения от табачной угрозы. По его мнению, такой запрет станет новым подходом в антитабачной политике страны.

Концепция основана на идее «поколения без табака». Суть предложения заключается в поэтапном исключении табачной продукции из легального оборота для тех, кто родился после установленной даты. При этом речь не идёт о моментальном запрете курения для всех возрастов — планируется создать «табачный ценз», который будет последовательно повышаться.

Предлагается ввести переходный период, начиная с нынешних восьмилетних детей, это позволит сформировать общество, свободное от никотиновой зависимости.

Депутат обратился к премьеру с просьбой поручить соответствующим ведомствам проработать инициативу и дать оценку возможности введения подобного запрета.