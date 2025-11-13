S7 Airlines намерена запустить прямой рейс между Ашхабадом и Новосибирском

Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть прямые рейсы между Ашхабадом и Новосибирском. Об этом сообщил генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев на полях XVIII Международной выставки «Türkmentel–2025» и Международной конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие–2025».

«Очень надеемся, что с весны следующего года мы откроем рейс из Ашхабада в Новосибирск. Это сейчас в очень активной проработке», – сказал представитель авиакомпании.

Чернышев напомнил, что S7 присутствует на туркменском рынке почти два десятилетия. «Мы открыли рейс Москва – Ашхабад в 2008 году, и уже скоро 20 лет как мы активно летаем в Туркменистан», – отметил он. В настоящее время авиакомпания выполняет семь рейсов в неделю на этом направлении.

В столице Туркменистана 12 ноября открылись XVIII Международная выставка и научная конференция «Türkmentel-2025», а также Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025» (ITTC-2025). Мероприятия продлятся до 14 ноября.