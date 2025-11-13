Экспортно-импортный банк Китая намерен расширить сотрудничество с Туркменистаном

Экспортно-импортный банк Китая готов углубить взаимодействие с Туркменистаном в области транспортной инфраструктуры, цифровой интеграции и «умной» логистики. Об этом заявила главный представитель регионального представительства банка в Узбекистане Хань Сяопин на церемонии открытия конференций «Туркментел – 2025» и ITTC – 2025 в Ашхабаде.

По словам Хань Сяопин, Китай и Туркменистан являются давними дружественными государствами, двусторонние отношения которых устойчиво развиваются на высоком уровне. «Экспортно-импортный банк Китая придает большое значение сотрудничеству с Туркменистаном и рассматривает поддержку социально-экономического развития страны как одну из своих важных миссий», – отметила она.

Представитель банка подчеркнула, что быстрое развитие новых технологий глубоко меняет функционирование глобальных транспортных систем, способствует расширению связности и развитию трансграничной логистики. «Туркменистан, занимая стратегическое положение ключевого узла между Европой и Азией, обладает уникальными преимуществами в продвижении региональной взаимосвязанности», – сказала Хань Сяопин.

Она отметила, что транспорт является одним из приоритетных направлений деятельности Экспортно-импортного банка Китая. Банк успешно содействовал реализации ряда крупных транспортных проектов в различных странах Центральной Азии, оказывая существенную поддержку взаимосвязанности и экономическому развитию региона.

«Мы рассчитываем на дальнейшее углубление взаимодействия с компетентными ведомствами и партнерами Туркменистана для продвижения новых проектов в области транспортных систем, цифровой интеграции и «умной» логистики», – заявила представитель банка. Она добавила, что китайская сторона совместно с ведущими инжиниринговыми компаниями будет предлагать Туркменистану надежные и взаимовыгодные решения.