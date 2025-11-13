Туркменистан активно внедряет ИИ и «электронное правительство» для модернизации экономики

Туркменистан активно реализует масштабные программы по модернизации национальной экономики, созданию современной транспортной инфраструктуры и развитию цифровизации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий и системы «электронного правительства». Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев на церемонии открытия международных конференций «Туркментел – 2025» и «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025».

Вице-премьер подчеркнул, что в данном направлении особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов и расширению информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«В настоящее время в Туркменистане успешно реализуются крупные программы, направленные на модернизацию национальной экономики, создание современной транспортной инфраструктуры, развитие цифровой экономики, внедрение системы «электронного правительства», расширение возможностей искусственного интеллекта и облачных технологий», – отметил Чакыев.

Он особо выделил благоприятное геоэкономическое положение страны, которое «открывает широкие возможности для полного использования ее международного транзитного потенциала». Создание новых транспортно-транзитных структур по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг» предоставляет большие возможности для роста взаимовыгодных торгово-экономических отношений в Евразийском пространстве.

Чакыев также упомянул успехи в цифровизации, связанные с «умным» городом Аркадаг, где широко внедрены передовые цифровые и «зеленые» технологии. Важным шагом стало внедрение технологии 5G в системе связи в связи с двухлетием открытия города, что знаменует «новый этап цифрового развития нашей страны».

Успешному выполнению поставленных задач в этом направлении будет способствовать принятие «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2026–2028 годы».

Вице-премьер напомнил, что выставка и научная конференция «Туркментел–2025» является международной площадкой для демонстрации передовых мировых технологий и обмена опытом. Участие в мероприятиях более 80 иностранных компаний и более 350 делегаций свидетельствует о ежегодном расширении масштаба и росте привлекательности Туркменистана для международных инвесторов.

Чакыев подчеркнул, что это тесно связано с политикой открытых дверей, проводимой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, и созданными на основе равноправных и взаимовыгодных межгосударственных отношений политическими, экономическими и правовыми условиями.