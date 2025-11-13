На выставке в Ашхабаде показали роботов, говорящих по-туркменски

Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler» представило на международной выставке «Türkmentel – 2025» в Ашхабаде робототехнику, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ) с поддержкой туркменского языка.

Компания «Aýdyň gijeler», один из крупнейших производителей в сфере электронной промышленности Туркменистана, регулярно участвует в национальных выставках с новыми продуктами, стабильно наращивая масштабы производства.

На текущей выставке, помимо ИИ-робототехники, компания также представила широкий ассортимент электронной продукции, включая электронные устройства, кабельную продукцию, платежные и SIM-карты, карты медицинского страхования и банкоматы.

В форуме принимают участие представители свыше 80 профильных компаний из Туркменистана и ряда зарубежных стран, среди которых Азербайджан, ОАЭ, США, Великобритания, Беларусь, Казахстан, Германия, Финляндия, Франция, Россия, Китай, Швейцария и Япония. Многие из иностранных участников активно задействованы в масштабных проектах по развитию цифровой сети и укреплению позиций Туркменистана как важного транспортно-логистического центра в регионе.

Наряду с «Aýdyň gijeler», свою продукцию и услуги на выставке демонстрируют и другие туркменские частные компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения, мобильных приложений и цифровых платформ, в том числе хозяйственные общества «Belet», «Sanly çözgüt–IT meýdança», «Nokat Kompýuter» и другие.