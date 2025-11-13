Министры иностранных дел Туркменистана и Джибути провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой МИД Республики Джибути Махмудом Али Юсуфом.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения политико-дипломатических и экономических связей между двумя странами, сообщает МИД Туркменистана.

Дипломаты дали высокую оценку нынешнему уровню взаимодействия двух стран в рамках ООН и Организации Исламского Сотрудничества, подчеркнув общность взглядов на вопросы укрепления мира и устойчивого развития.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам подготовки к Международному форуму мира и доверия, намеченному к проведению в городе Ашхабаде в декабре этого года.