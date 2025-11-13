Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что у него нет мобильного телефона. Об этом он заявил на совещании по доработке Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу», — сказал глава государства. Он также призвал граждан меньше зависеть от гаджетов: «Что мы так переживаем уже за эти телефоны. Лучше с собой не носите их».

Лукашенко отметил преимущества стационарных телефонов перед мобильной связью. По его словам, городские телефоны более надежны с точки зрения защиты информации, поскольку мобильная связь не защищена от утечек. В связи с этим президент рекомендовал, особенно чиновникам, не отказываться полностью от обычных стационарных телефонов.