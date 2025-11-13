Генпрокуратура Стамбула завершила расследование по делу о коррупции в мэрии города

Генеральная прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного заключения по масштабному делу о коррупции в городской мэрии. Документ занял почти четыре тысячи страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 105 находятся под арестом, сообщает РИА.

Главным фигурантом расследования является Экрем Имамоглу, возглавлявший мэрию Стамбула с 2019 года и переизбранный на этот пост в 2024 году . Прокуратура требует приговорить Имамоглу к сроку от 828 лет до 2352 лет тюремного заключения .

Экс-мэра обвиняют в вымогательстве, взяточничестве, злоупотреблении властью, создании преступной организации и фальсификации результатов тендеров . В обвинительном заключении Имамоглу назван лидером преступной организации . Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 3,8 миллиарда долларов .

Имамоглу находится под арестом с 23 марта в тюрьме в пригороде Стамбула Силиври . В июле суд приговорил политика к году и восьми месяцам тюремного заключения за угрозы генеральному прокурору Стамбула Акыну Гюрлеку и его семье.

Экс-мэр категорически отрицает предъявленные обвинения по всем эпизодам преступной деятельности. Дело направлено в 40-й Высший уголовный суд Стамбула, который приступит к изучению обвинительного заключения.