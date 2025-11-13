В Туркменистане реализуется проект по цифровизации межведомственного взаимодействия

В Туркменистане реализуется масштабный проект по цифровизации межведомственного взаимодействия на базе платформы X-Road. Система уже объединила десять министерств и позволяет государственным учреждениям безопасно обмениваться информацией в электронном формате. Об этом сообщил специалист отдела межведомственного электронного взаимодействия при Министерстве связи Туркменистана Мекан Мередов в кулуарах XVIII Международной выставки и научной конференции «Туркментел–2025» и Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие–2025».

«Этот год стал для нас особенным. Мы добились значительного прогресса в создании более взаимосвязанного, безопасного и цифрового правительства», – отметил Мередов, подчеркнув, что ключевым элементом цифровой трансформации стала платформа X-Road.

Национальная система обмена данными X-Road объединяет государственные учреждения и организации, обеспечивая автоматический и защищенный обмен информацией между ведомствами. Это позволяет перейти от традиционного бумажного документооборота к цифровому формату работы.

«На данный момент к X-Road подключены десять министерств. В ближайшем будущем мы планируем быстрое расширение системы, чтобы сделать цифровые услуги доступными непосредственно для граждан», – сообщил специалист.

Особенностью платформы является прямая передача данных между системами без использования центрального хранилища. Каждое сообщение шифруется и подписывается цифровой подписью, что обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

«Проект направлен на улучшение качества государственных услуг для граждан и укрепление доверия к цифровому государству», – пояснил Мередов.

По его словам, инициатива объединяет различные министерства, ведомства и учреждения в единую цифровую экосистему. Система охватывает множество сфер – от медицины и образования до юридических и таможенных услуг.

В рамках концепции «электронного правительства» граждане Туркменистана смогут получать справки и документы из различных ведомств через единое цифровое приложение.