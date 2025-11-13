В Туркменистане началась реконструкция таможенных постов «Артык» и «Сарахс автойоллары»

Начались строительные работы по реконструкции таможенных постов на туркмено-иранской границе «Артык» и «Сарахс автойоллары». Строительство курирует Государственная таможенная служба Туркменистана, проводящая последовательную работу по увеличению пропускной способности приграничных таможенных постов и повышению качества таможенных услуг.

Как сообщается на сайте Службы, строительные работы будут осуществляться частным предприятием «Оджар Азия» в 2025–2026 годах.

Планируется полностью реконструировать существующие здания таможенно-пропускного пункта, а также широко внедрить возможности цифровых систем и автоматизировать таможенные процедуры.

В результате будут созданы условия для существенного сокращения времени, затрачиваемого на таможенный контроль транспортных средств и увеличения транзитных грузов.

Ранее мы сообщали, что на туркмено-афганской государственной границе началась реконструкция таможенного поста «Серхетабат».