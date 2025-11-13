В Ашхабаде прошла научно-практическая конференция «Современные взгляды на сахарный диабет»
В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева и в клинике кардиологического научно-клинического центра прошла конференция «Современные взгляды на сахарный диабет», приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, отмечаемому 14 ноября. Об этом сообщила газета «Туркменистан».
На конференции выступили с докладами ряд профессоров и преподавателей университета по методам диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений.
Кроме того, внимание было уделено особенностям течения ряда заболеваний, ассоциированных с сахарным диабетом. Обсуждался сахароснижающий эффект местных лекарственных трав и растений у больных сахарным диабетом.
После сделанных докладов состоялась беседа с аудиторией в формате вопросов и ответов.