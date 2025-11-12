Google Play начнёт предупреждать пользователей о приложениях с повышенным расходом батареи

С 1 марта 2026 года платформа Google Play введёт новую систему уведомлений о приложениях, которые значительно расходуют заряд аккумулятора устройств. Об этом стало известно из официальных источников компании.

Согласно новым правилам, Google Play будет отслеживать программы, препятствующие переходу смартфонов и планшетов в режим ожидания. Такие приложения продолжают работать в фоновом режиме, что приводит к ускоренной разрядке батареи.

Пользователи будут получать предупреждения о приложениях с чрезмерным энергопотреблением непосредственно в магазине Google Play. Это позволит владельцам устройств принимать более взвешенные решения при установке новых программ и управлении уже установленными приложениями.