Экспертная миссия ОДВЗЯИ посетит Туркменистан

Экспертная миссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) посетит Туркменистан для проведения планового обслуживания Первичной сейсмической станции PS44 «Алибек», входящей в Международную систему мониторинга (IMS).

Об этом объявила в своем выступлении глава туркменской делегации Гульджемал Сарыева на 65-й сессии Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Также было доложено о том, что в рамках укрепления научно-технического потенциала Туркменистан продолжает развивать Национальный центр данных и активно участвует в учебных и подготовительных программах ОДВЗЯИ. В этой связи было заявлено, что Туркменистан готов провести региональный учебный курс для специалистов Национальных центров стран региона в первой половине 2026 года.

Г. Сарыева подчеркнула, что 2026 год станет 30-летием открытия Договора для подписания и 30-летием участия Туркменистана в нём, выразив готовность туркменской стороны принять участие в мероприятиях, посвящённых этой дате, в подтверждение приверженности делу укрепления международного мира и безопасности.

