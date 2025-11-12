Туркменистан и АБР договорились расширить сотрудничество в инфраструктурных проектах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего экономического партнерства, сообщает TDH.

Канда отметил важную роль нейтрального Туркменистана в укреплении мира и стабильности в Центральной Азии. По его словам, АБР высоко оценивает реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики страны.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул эффективность многолетнего взаимодействия Туркменистана с АБР. За последние 25 лет банк участвовал в финансировании проектов в электроэнергетике, инфраструктуре и железнодорожном секторе, отметил Президент.

Глава Туркменистана отметил значимость проектов, реализуемых в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Они способствуют развитию экономической, торговой, транспортной и энергетической систем страны.

Он подчеркнул, что Туркменистан поддерживает использование новых форм сотрудничества АБР с национальными банками и частным сектором. Особое внимание должно уделяться финансово-кредитным и консультационным услугам для малого и среднего бизнеса, добавил глава государства.