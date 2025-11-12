Сенат США одобрил законопроект о бюджете для завершения рекордного шатдауна

Сенат США в финальном голосовании принял законопроект о государственном бюджете, который позволит прекратить самый продолжительный шатдаун в истории страны. За инициативу проголосовали 60 сенаторов, против — 39.

Принятое решение открывает путь к началу обсуждения проекта бюджета. По данным пресс-службы Сената, документ поддержали восемь представителей Демократической партии и независимые сенаторы, тогда как один республиканец проголосовал против.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в Палате представителей, после чего его направят на подпись президенту Дональду Трампу.

Новый финансовый год в США начался 1 октября, однако Конгресс не смог своевременно согласовать бюджет. Это привело к приостановке работы федеральных органов власти и отправке в вынужденный отпуск около 40% госслужащих — более 800 тысяч человек.