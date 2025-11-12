Иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен выступил с концертом в Стамбуле

9 ноября, рэп-исполнитель туркменского происхождения из Ирана Эмин Расен провел концерт в Стамбуле. Выступление состоялось вблизи моста Халич и продолжалось три часа.

Концерт был организован в формате вечернего мероприятия с ужином для приглашенных гостей. В программе выступления прозвучали дуэтные композиции, исполненные совместно с певицей Алма, которые ранее получили популярность у слушателей.

Мероприятие проходило на борту корабля. Организаторы отмечают, что сочетание живой музыки и морской атмосферы создало особую обстановку для присутствовавших гостей.

Эмин Расен известен такими композициями, как «Turan», «Monolog», «Dem-deme», «Yaşasyn Türkmen» в коллаборации с Ахметом Атажановым, а также «Bereket«.

Ранее, в декабре прошлого года, Эмин Расен прибыл в Ашхабад для участия в новогоднем концерте 23 декабря, что стало его вторым визитом в Туркменистан. В разговоре с местными журналистами он выразил радость от возвращения в столицу Туркменистана и отметил, что очень хотел посетить эту страну.