В МИД Туркменистана прошла встреча с новым замглавы Регионального представительства МККК

Сегодня замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с новым заместителем главы Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Джамилей Хаммами. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны рассмотрели ход реализации Плана сотрудничества между Правительством Туркменистана и МККК на 2025 год. Были обсуждены мероприятия, включая программы, направленные на продвижение международного гуманитарного права, поддержку социально уязвимых групп населения и укрепление деятельности Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана.

Отдельно был рассмотрен вопрос о перспективах присоединения Туркменистана к Глобальной инициативе, направленной на усиление политической приверженности международному гуманитарному праву.

Было также обсуждено участие делегации МККК в предстоящих мероприятиях, посвящённых Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В завершении встречи стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие по приоритетным направлениям гуманитарного партнерства, отмечает источник.