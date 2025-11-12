В Ашхабаде пройдёт приём граждан по правовым вопросам

15 ноября состоится общественный приём граждан по правовым вопросам с участием сотрудников министерства юстиции Туркменистана, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, а также членов коллегии адвокатов города Ашхабада.

Мероприятие пройдёт в здании министерства юстиции Туркменистана, расположенном по адресу: проспект Арчабиль, дом 150. Приём будет организован с 9:00 до 12:00.

Гражданам предоставляется возможность получить консультации и разъяснения по различным правовым вопросам от представителей ключевых юридических ведомств страны.

Для предварительной записи или получения дополнительной информации организаторы указали контактные телефоны: 39-19-20 и 39-19-21.