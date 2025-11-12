АБР профинансирует строительство медицинского колледжа в Ашхабаде

Туркменистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о финансировании строительства среднего медицинского учебного заведения в Ашхабаде. Документ был подписан в рамках визита главы АБР Масато Канда в Ашхабад, сообщает TDH.

Соглашение предусматривает финансирование строительства медицинского колледжа, который будет готовить специалистов среднего звена для системы здравоохранения страны.

Одновременно Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и АБР подписали документ о сотрудничестве в области технической поддержки. Соглашение направлено на развитие потенциала национальной системы здравоохранения.

Ранее Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой АБР отмечал, что в стране уделяется особое внимание улучшению качества медицинских услуг, строительству современных медицинских центров и повышению квалификации врачей.

Азиатский банк развития сотрудничает с Туркменистаном более 25 лет. За это время банк участвовал в финансировании проектов в электроэнергетике, инфраструктуре, транспорте и других секторах экономики.