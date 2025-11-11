Российские врачи начали волонтерскую миссию в Туркменистане

В Туркменистане началась вторая международная волонтерская программа «Миссия Добро» с участием врачей «РЖД-Медицина».

В состав российской медицинской команды вошли ведущие специалисты различных направлений: профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Заур Шугушев; доцент, кандидат медицинских наук, терапевт высшей квалификационной категории Сергей Черемушкин; врач-хирург Камиль Велиев; кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Ольга Довгилева; кандидат медицинских наук, врач-невролог Лариса Давыдова, а также врач акушер-гинеколог Наталья Давыденко.

В рамках миссии специалисты посетят медицинские центры и учреждения Туркменистана, проведут мастер-классы и лекции для местных коллег и студентов медицинских вузов.

Программа «Миссия Добро» реализуется Россотрудничеством и Ассоциацией Добро.РФ с 2021 года. В рамках проекта российские специалисты из различных сфер – здравоохранения, образования, культуры и экологии – оказывают помощь людям и организациям по всему миру. За время существования инициативы состоялось около 50 миссий, помощь получили более 15 тыс. человек в 20 странах.