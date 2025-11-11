Президент Туркменистана провёл совещание по вопросам развития АПК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам развития агропромышленного комплекса и ходу сезонных работ в регионах страны. В совещании приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий АПК, и хякимы велаятов, сообщает TDH.

Вице-премьер представил отчёт о ходе текущих сельскохозяйственных кампаний. Сообщалось, что в настоящее время в регионах продолжается сбор урожая хлопка с целью уборки «до последней коробочки». Параллельно ведётся вспашка земель, намеченных под сев хлопчатника в следующем году.

На полях, засеянных пшеницей, осуществляются агротехнические мероприятия, включая полив.

Было отмечено, что в Лебапском велаяте продолжаются работы по уборке и подготовке к надлежащему хранению урожая риса, а в Марыйском велаяте принимаются необходимые меры по сбору сахарной свёклы.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул ключевую роль аграрного сектора в экономике страны. Глава государства отметил, что получение богатого урожая сельхозкультур возможно только при условии научно обоснованных подходов и строгого соблюдения агротехнических норм.