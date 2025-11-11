Нападающий сборной Туркменистана Титов забил 10-й гол в сезоне

Футбольный клуб «Узген» уступил «Бишкек Сити» со счетом 1:2 в домашнем матче 26-го тура Кыргызской Премьер-Лиги. Единственный гол хозяев забил нападающий сборной Туркменистана Михаил Титов.

Для 28-летнего форварда этот мяч стал 10-м с начала текущего сезона во всех турнирах. В чемпионате Кыргызстана на счету Титова 8 голов в 24 матчах, при этом только в 13 встречах он выходил в стартовом составе. Также футболист отметился забитым мячом в четвертьфинале Кубка Кыргызстана против «Мурас Юнайтед» (1:2 в дополнительное время) и одним голом за национальную сборную Туркменистана в отборочном матче Кубка Азии-2027 против Таиланда (3:1).

В предыдущем туре КПЛ Титов оформил хет-трик в ворота «Кыргызалтына» и был признан лучшим игроком матча.

Титов выступает за «Узген» с февраля 2025 года по контракту до 31 декабря. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость туркменского форварда оценивается в 100 тысяч евро.

Воспитанник «Балкана», Титов в 2016 году дебютировал в основной команде клуба, а через год перешел в «Алтын Асыр». С 2018 года выступает за национальную сборную Туркменистана, в составе которой принял участие в Кубке Азии-2019, сыграв в матче против Японии. Многократный чемпион Туркменистана с «Алтын Асыром», также становился победителем национального первенства в составе «Аркадага» в 2023 году.