Космонавт из Туркменистана предложил создать значок физической готовности к полету в космос

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выступил с инициативой создания новых спортивных нормативов для желающих проверить свою физическую готовность к космическим полетам. Об этом он сообщил во время встречи со студентами в Самаре, пишет tolyatty.ru.

«Я сейчас вышел с такой инициативой — хочу создать значок физической готовности к полету в космос. Это не значит, что человек, такое испытание прошедший, сразу же отправится в космос, но, мне кажется, что эта интересная идея, она стимулирует людей заниматься спортом», — рассказал космонавт.

Олег Дмитриевич Кононенко является Героем Российской Федерации и Героем Туркменистана, летчиком-космонавтом РФ, инструктором-космонавтом-испытателем. Уроженец Туркменистана начал свою профессиональную карьеру в 1988 году в самарском «ЦСКБ-Прогресс», где работал на различных должностях от инженера до ведущего инженера-конструктора, занимаясь проектированием электрических систем космических кораблей.

На счету космонавта мировой рекорд по общему пребыванию в космосе — 1110 суток 14 часов 58 минут. Он совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 44 часа 30 минут. За свои достижения Кононенко удостоен многочисленных наград.

Встреча со студентами продолжалась более часа. Молодые люди задали космонавту множество вопросов о космосе, подготовке к полетам и работе на орбите.