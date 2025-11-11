Дипломаты Туркменистана и Египта обсудили вопросы взаимодействия миссий двух стран

В Посольстве Туркменистана в РФ прошла встреча с послом Арабской Республики Египет в Туркменистане с резиденцией в Москве Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамедом.

Как сообщает туркменское дипведомство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Важный упор был сделан на возможностях взаимодействия миссий двух стран при решении стоящих перед ними задач.

Стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия при рассмотрении вопросов об оказании взаимной поддержки при выдвижении кандидатур в выборные органы международных организаций, отмечает источник.