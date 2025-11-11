Делегация Туркменистана участвует в 26-й сессии генассамблеи ЮНВТО в Эр-Рияде

Делегация Туркменистана во главе с министром культуры Туркменистана Атагелди Шамырадовым принимает участие в работе 26-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходит в Эр-Рияде с 7 по 11 ноября.

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии участвуют более чем 160 делегаций из разных стран мира.

Тема этого года — «Туризм на основе искусственного интеллекта: переосмысливая будущее» — подчеркивает роль ИИ в формировании новой архитектуры мирового туризма.

В ходе сессии обсуждаются вопросы внедрения цифровых и инновационных решений, расширение международного сотрудничества, а также повышение устойчивости и инклюзивности туризма.