Дашогузский велаят успешно выполнил договорные обязательства по сдаче урожая риса

Дайхане Дашогузского велаята выполнили договорные обязательства по сдаче урожая риса. Радостную весть об успешном выполнении плана по сдаче риса на харман Родины сообщил хяким велаята Д. Бабаев в ходе рабочего совещания, которое провел Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, передает TDH.

В совещании, посвященном развитию сельскохозяйственного комплекса и ходу работ в регионах, приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыев и хякимы велаятов.

Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил земледельцев-рисоводов велаята с достигнутой трудовой победой и пожелал им дальнейших успехов в работе.

В продолжение отчёта хяким Д. Бабаев проинформировал главу государства о ходе других сезонных сельскохозяйственных кампаний. В частности, отмечалось, что в настоящее время в регионе принимаются необходимые меры для сбора урожая хлопка без потерь, обеспечивается бесперебойная работа приёмных пунктов и сельскохозяйственной техники. Также завершён сев пшеницы, на засеянных полях получены равномерные всходы, и ведется вспашка земель, отведённых под хлопчатник.

Кроме того, Президенту было доложено о принимаемых усилиях по обеспечению надлежащей работы систем отопления в зданиях социально-культурного назначения и жилых домах, а также о ходе строительства объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности соблюдения агротехнических норм и повышения культуры земледелия, дав хякиму ряд конкретных указаний, а также распорядился держать под контролем качество строительных работ.