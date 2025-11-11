В Туркменистане на этой неделе потепление до +27

В Туркменистане на этой неделе вновь потепление: в некоторых регионах дневная температура составит от +25 до +27.

Предлагаем ознакомиться с прогнозом погоды, опубликованным на сайте Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

В Ашхабаде: в конце недели ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер восточный, северо-западный, скорость 9-12, 13-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4…+6°С до +10…+12°С, днём от +18…+20°С до +24…+26°С.

В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер восточный, северо-западный, скорость 8-13, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6…+11°С до +11…+16°С, днем ​​от +22…+27°С, в прибрежных районах велаята от +16…+21°С.

В Ахалском велаяте: переменная облачность, в конце недели переменная облачность, ветер восточный, северо-западный, скорость 7-12, 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2…+7°С до +8…+13°С, днем ​​от +17…+22°С до +22…+27°С.

В Марыйском велаяте: переменная облачность, ветер юго-восточный, северо-западный, скорость 8-13, 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1…+6°С до +4…+9°С, днём от +16…+21°С до +20…+25°С.

В Лебапском велаяте: переменная облачность, ветер восточный, северо-западный, скорость 7-12, 11-16 метров в секунду. Ночью температура воздуха от -1…+4°С до +4…+9°С, днём от +15…+20°С до +19…+24°С.

В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер юго-восточный, северо-западный, направление от 7-12 до 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха от -1…+4°С до +3…+8°С, днём от +12…+17°С до +16…+21°С.