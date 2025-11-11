В Ашхабаде состоялась церемония возложения венков к памятнику Ататюрка

10 ноября в столице Туркменистана состоялась церемония, посвященная памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. От туркменской стороны на мероприятии присутствовал заместитель хякима Ашхабада. В церемонии также принял участие посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок.

В рамках мероприятия было отмечено, что Ататюрк был гением своего времени, обладавшим превосходными лидерскими качествами, которому удалось возродить нацию в период, когда считалось, что надежда потеряна. Ататюрк вселил надежду и силу в деморализованных граждан опустошенной страны, внушив им веру в то, что «только народ будет определять судьбу нации».

Участники церемонии возложили венки к памятнику Ататюрка, расположенному в одном из парков столицы.

После завершения мероприятия для участников был организован завтрак в посольстве Турции.