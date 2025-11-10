Toyota представила 4Runner 2026: он подорожал, хотя изменений немного

Компания Toyota объявила цены на внедорожник 4Runner 2026 модельного года. Об этом сообщает портал Carscoops.

Базовая версия SR5 теперь стоит от 41 570 долларов — на 800 долларов дороже, чем годом ранее. Стоимость доставки автомобиля также увеличилась до 1495 долларов (ранее — 1450). Топовая версия TRD Pro подорожала сильнее остальных — на 1000 долларов, и теперь стоит 67 900. Остальные комплектации подорожали в среднем на 800 долларов.

Так как 4Runner полностью обновился всего год назад, в новом модельном году изменений немного. Главное новшество состоит в опциональной системе отключаемого стабилизатора поперечной устойчивости (Stabilizer Disconnect), теперь доступная для версии TRD Off-Road Premium с гибридной установкой i-Force Max.

Версия SR5 оснащена светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, 7-дюймовой приборной панелью, мультимедийным экраном на 8 дюймов, аудиосистемой с 8 динамиками и комплексом электронных ассистентов — адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и помощником в пробках.

Под капотом — 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 278 л. с., работающий с 8-ступенчатым автоматом.

Топовая версия TRD Pro получила фирменную решётку со встроенной световой полосой, защитные пластины, спортивную выхлопную систему, люк, 18-дюймовые матовые чёрные диски, обогреваемый кожаный руль, вентилируемые сиденья, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, цифровое зеркало заднего вида, приборную панель на 12,3 дюймов и мультимедийный экран на 14 дюймов.

Гибридная установка i-Force Max развивает 326 л. с., привод — полный.

Продажи 4Runner 2026 в США начнутся до конца года.