Apple будет выплачивать Google $1 млрд в год за использование Gemini

Apple планирует использовать специальную версию искусственного интеллекта Google Gemini для работы функций своей платформы Apple Intelligence. За доступ к технологии компания будет ежегодно выплачивать Google около 1 миллиарда долларов, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По данным источника, Gemini будет задействован для создания текстовых сводок и выполнения задач, связанных с планированием. Модель будет развернута на серверах Apple Private Cloud Compute. Это соответствует политике компании по защите персональных данных. Одновременно Apple продолжит использовать собственные технологии, обеспечивающие работу обновлённого ИИ-ассистента Siri. По словам Гурмана, версия Gemini, которую выбрала Apple, включает около 1,2 триллиона параметров — это значительно больше, чем 150 миллиардов в облачной версии Apple Intelligence.

Решение о сотрудничестве с Google было принято после задержки запуска обновлённого Siri. Apple рассматривала альтернативы, в том числе модели OpenAI и Anthropic. При этом соглашение не означает, что чат-бот Gemini появится в Siri, как ранее был интегрирован ChatGPT.

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что новая версия Siri выйдет весной следующего года. Он также отметил, что компания рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества с внешними разработчиками, но при этом продолжает также развивать собственные ИИ-системы, которые в будущем могут заменить сторонние технологии, включая Gemini.