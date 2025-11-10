Президент Xiaomi лично протестировал SU7 Ultra на автобанах Германии и разогнался до 260 км/ч

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг провёл двухдневный тест-драйв флагманского электромобиля Xiaomi SU7 Ultra в Германии, проехав около 800 км по маршрутам Берлин–Гамбург и Гамбург–Франкфурт. Компания готовится выйти на европейский рынок электромобилей в 2027 году.

Лу Вейбинг отметил, что инфраструктура зарядных станций в Германии «в целом хорошо развита». Он рассказал, что SU7 Ultra привлекал внимание на заправках, а некоторые прохожие узнавали модель по названию.

По его словам, это был первый опыт вождения по немецкому автобану, где на отдельных участках нет ограничений скорости. Во время поездки электромобиль развивал скорость до 260 км/ч и сохранял устойчивость на дороге.

Модель SU7 Ultra оснащена аккумулятором CATL Qilin II на 93,7 кВт·ч и 897 В, что обеспечивает запас хода до 630 км по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 1,98 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.

В компании также сообщили, что автомобильное подразделение Xiaomi планирует выйти на прибыль во второй половине 2026 года.