Президенту Туркменистана подарен ахалтекинский скакун по кличке Сахабатлы

Сегодня в честь широко отмечаемого в Туркменистане Праздника урожая Президенту Сердару Бердымухамедову от имени тружеников сельского хозяйства страны был подарен ахалтекинский конь по кличке Сахабатлы. Об этом сообщает ТДХ.

Гнедой ахалтекинский конь по кличке Сахабатлы, родившийся в 2022 году, является потомком коней Пермана и Гаймака, а его отец и мать принадлежат к знаменитой линии Терем, снискавшей большую славу в конном спорте и почитаемой среди поклонников ахалтекинских лошадей.

Церемония дарения прошла в рамках широкомасштабных торжеств по случаю Праздника урожая, которые проходили в Ашхабаде на берегу Каракум-реки.