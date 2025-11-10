Представлен Toyota Crown Signia 2026: базовая версия с полным приводом стоит $44,3 тыс.

В США объявлены цены на новый кроссовер Toyota Crown Signia 2026 модельного года. Автомобиль предлагается в двух комплектациях: XLE за 44 390 долларов и топовой Limited за 48 790 долларов.

Технически обе версии одинаковы: они оснащены гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора мощностью 243 лошадиные силы и полным приводом.

Отличие версии Limited заключается в оснащении: вместо стандартной системы Toyota Audio в нем используется акустика JBL с 11 динамиками. Среди других особенностей Limited — 21-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида и цифровой ключ. Также эта версия доступна в двухцветных исполнениях: чёрная крыша сочетается с кузовом белого, красного, бронзового или сине-серого цветов.

Продажи Toyota Crown Signia 2026 в США начнутся ближе к концу текущего года.