Пациент Neuralink получил «вторую пару глаз» благодаря мозговому импланту
Пациент Neuralink Брэд Смит не лишился зрения, однако запущенная форма бокового амиотрофического склероза (БАС) ограничивает ему движения головой. Однако он нашел новое применение для мозгового импланта — теперь он использует Neuralink для управления веб-камерой и подвесом, что, по словам пациента, дало ему «вторую пару глаз». Об этом сообщает TechSpot.
Прежде Смит общался с окружающими с помощью интерфейса отслеживания взгляда Eyegaze, выбирая буквы на экране, но система требовала строго контролируемого освещения. В ноябре 2024 года он стал третьим человеком — и первым пациентом с БАС — получившим нейрокомпьютерный интерфейс Neuralink.
После обучения Смит начал управлять курсором на компьютере силой мысли. Затем он подключил Neuralink к моторизованной 4K веб-камере Insta360 Link 2, что позволило панорамировать, наклонять и масштабировать изображение, имитируя движения головы. Камера была оптимизирована специально под его сигналы, чтобы команды выполнялись быстро и точно.
Теперь Смит может наблюдать дома за детьми, записывать видеосообщения и участвовать в семейных мероприятиях на улице. Совмещение нейроинтерфейса и моторизованной камеры дало ему возможность взаимодействовать с окружающим миром почти в реальном времени.