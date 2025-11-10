Делегация Туркменистана участвовала в семинаре ЦАРЭС в Бишкеке

Представители Министерств образования, труда и социальной защиты населения Туркменистана приняли участие в семинаре «От теории к практике: лаборатория по вопросам политики справедливого перехода для специалистов-практиков в странах ЦАРЭС», который прошел с 4 по 6 ноября в Бишкек.

Семинар был организован Азиатским банком развития (АБР) и Международным учебным центром МОТ (МУЦ МОТ) в рамках регионального проекта ЦАРЭС «Укрепление развития «зеленых» навыков», сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Мероприятие стало заключительным этапом четырёхэтапной программы обучения «От теории к практике: раскрытие потенциала навыков для «зелёных» рабочих мест в регионе ЦАРЭС».

Программа направлена на укрепление сотрудничества между странами региона ЦАРЭС и развитие практических механизмов, обеспечивающих справедливый и инклюзивный энергетический и экономический переход. Особое внимание уделяется созданию новых возможностей занятости, переподготовке кадров и разработке национальных планов действий по внедрению принципов «зеленой» экономики и устойчивого развития в систему образования и рынок труда.

В ходе семинара туркменская делегация рассказала о проводимой в стране работе по развитию человеческого капитала, подготовке специалистов для зеленой экономики, продвижению принципов устойчивого развития в сферах труда и образования. Особое внимание было уделено роли системы образования в подготовке специалистов, способных поддерживать экологические и технологические преобразования в стране.