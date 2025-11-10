Гвардиола проведет свой 1000-й матч в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проведёт свой 1000-й матч в качестве наставника. Встреча в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» станет для испанского специалиста юбилейной.

«Если бы я мог сам выбрать соперника для такого личного юбилея, то “Ливерпуль” был бы лучшим вариантом. Я уже давно в этой стране. Конечно, “Барселона” является важной частью моей жизни. Я там был мальчиком, подающим мячи, футболистом, тренером. “Бавария” оказалась невероятным этапом. Но “Ливерпуль” — особенно в период работы Юргена Клоппа — это наш главный соперник в этой стране. Лучше просто не придумать. Такова судьба, воля вселенной. Надеюсь, наши болельщики придут отпраздновать мой юбилей на стадионе и вместе мы сможем победить серьёзного соперника», — сказал Гвардиола в интервью официальному сайту «горожан».

После десяти туров «Манчестер Сити» идёт на втором месте в таблице АПЛ с 19 очками, «Ливерпуль» — на третьем с 18.

Тренерская карьера Гвардиолы началась в 2007 году с «Барселоны Б» – резервной команды каталонских грандов. С тех пор он возглавлял основную «Барселону», мюнхенскую «Баварию» и английский «Манчестер Сити». В 999 матчах под его руководством команды одержали 715 побед и потерпели 128 поражений во всех турнирах, 12 раз выигрывали национальный чемпионат и трижды становились победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Тысячный матч 54-летнего специалиста состоится в воскресенье, 9 ноября, на арене «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало встречи — в 21:30 по ашх.