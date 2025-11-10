В Туркменистане нуждающиеся в опеке дети получили подарки от руководства страны

Детям, проходящим лечение в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова города Аркадаг, а также воспитанникам столичного Дворца «Döwletliler köşgi» от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова были вручены сладости и специальные подарки. Об этом сообщает ТДХ.

Вручение состоялось по случаю широко отмечаемого в Туркменистане Праздника урожая.

Благородная традиция вручать сладкие подарки от руководителей страны по случаю знаменательных дат является очередным подтверждением огромного внимания, уделяемого со стороны государства подрастающему поколению, особенно детям, нуждающимся в опеке.

Церемонии вручения были наполнены воодушевлением и радостью.

Юные участники торжества посредством стихотворных строк выражали искреннюю признательность за постоянную заботу.