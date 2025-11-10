В Ашхабаде прошла международная конференция «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса» состоялась в Туркменском сельскохозяйственном университете им. С.А. Ниязова. Об этом сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

В конференции приняли участие учёные, преподаватели, научные сотрудники, студенты Туркменистана,Китая, Турции, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Ирана, России, Беларуси, Латвии, Польши, Словении и Малайзии.

В рамках форума в вузе была организована выставка продукции туркменского агропромышленного комплекса, научных достижений в различных направлениях сельского хозяйства и успешных национальных проектов в области реализации Целей устойчивого развития ООН. Здесь также были представлены лучшие научно-проектные работы молодежи.

Работа конференции шла в трёх секциях: «Агрономия, садоводство и экология», «Экономика и управление в АПК, гуманитарные, математические науки, агроинженерия», «Инновационные технологии в пищевой промышленности и водном хозяйстве, зоотехния и ветеринарная медицина, лёгкая промышленность».