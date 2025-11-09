Туркменские воспитатели стали лауреатами I степени в конкурсе ЮНЕСКО

Воспитатели детского сада № 13 Векильбазарского этрапа Марыйского велаята Огулгерек Аннагельдыева и Мяхри Мухамедгулыева приняли участие в конкурсе «Мастерство педагогов: куклы – хранители культурного наследия», который проводился Российским комитетом Всемирной организации дошкольного образования (Organisation Mondiale pour L’Education Pre-Scolaire) под эгидой ЮНЕСКО в рамках фестиваля «Маленькие послы большого мира».

На конкурс марыйские воспитатели представили куклы в туркменском национальном наряде, которые играют большую роль в воспитании у детей любви к ценностям культурного наследия народа. По итогам конкурса Огулгерек Аннагельдыева и Мяхри Мухамедгулыева стали обладателями Диплома лауреатов 1 степени за представленные кукол Акпамык и Яртыгулак, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.