Туркменистан и Иран обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем главы МИД Ирана по экономическим вопросам Хамидом Ганбари. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Встреча стала продолжением активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном по направлениям, представляющим взаимный интерес.