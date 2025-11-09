Трамп прокомментировал итоги саммита с лидерами Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп высказался об итогах саммита С5+1, прошедшего в Вашингтоне с участием лидеров стран Центральной Азии.

«Вчера для меня было великой честью провести саммит в Белом доме с участием президентов пяти замечательных стран: Касым-Жомарта Токаева из Казахстана, Шавката Мирзиёева из Узбекистана, Эмомали Рахмона из Таджикистана, Садыра Жапарова из Кыргызстана и Сердара Бердымухамедова из Туркменистана», — написал американский президент в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил экономическое значение встречи и подчеркнул перспективы сотрудничества.

«В ознаменование 10-летия платформы C5+1 мы заключили коммерческие сделки на миллиарды долларов, которые поддержат десятки тысяч американских рабочих мест в секторах авиации, критических минералов, сельского хозяйства, железных дорог, автомобилестроения и технологий. Наш саммит стал рассветом прекрасных, новых отношений между Соединёнными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызской Республикой и Туркменистаном», — резюмировал глава Белого дома.