Сердар Бердымухамедов поздравил постпреда Туркменистана при ООН Атаеву с днем рождения

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил постоянного представителя Туркменистана при ООН Аксолтан Атаеву с днем рождения. Об этом сообщает TDH.

Поздравление состоялось в международном аэропорту «Эндрюс» в Вашингтоне, куда глава государства направился после завершения программы рабочего визита в США.

Президент также передал Атаевой от имени Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова букет цветов и наилучшие пожелания.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН выразила главе государства и Национальному лидеру туркменского народа искреннюю признательность за поздравления, пожелав им крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях.

Аксолтан Атаева представляет Туркменистан в ООН на протяжении вот уже 30 лет и является дуайеном дипломатического корпуса в Нью-Йорке. 23 февраля 1995 года она вручила верительные грамоты Бутросу Бутросу-Гали, который в то время возглавлял ООН.